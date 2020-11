Terreurorganisatie IS eist aanslag in Wenen op

De aanslag in Wenen waarbij minstens vier mensen om het leven kwamen, was ‘duidelijk een jihadistische aanval’, aldus de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Dinsdagavond werd bekend dat terreurorganisatie IS de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Wenen heeft opgeëist. De dader was al eens veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie.

De terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft dinsdag via haar propagandakanaal Amaq de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Wenen opgeëist. In een verklaring zegt IS achter de terreurdaad te zitten, en verwijst naar de dader als een ‘soldaat van het Kalifaat’.

De man die maandagavond een bloedbad aanrichtte in het centrum van Wenen, was eerder al veroordeeld omdat hij zich had willen aansluiten bij terreurgroep IS.

De dader, die door de politie werd doodgeschoten, werd intussen geïdentificeerd als de 20-jarige Kujtim Fejzulai. Hij had zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit. Dat heeft de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer dinsdag bevestigd.

Fejzulai was geradicaliseerd en stond bekend bij de autoriteiten omdat hij een van de negentig Oostenrijkse islamisten was die naar Syrië wilde afreizen om zich aan te sluiten bij IS. Hij was in april 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden, maar werd in december vervroegd vrijgelaten.

Vlak voor de aanslag heeft hij nog een foto gedeeld op Instagram, van hemzelf met twee vuurwapens. Hij droeg ook een bommengordel, maar die bleek achteraf nep te zijn.