Raman helpt Schalke met doelpunt aan eerste zege sinds januari in bekerwedstrijd

Schalke 04 heeft dinsdag in de eerste ronde van de Duitse beker met 4-1 gewonnen van vierdeklasser Schweinfurt. Benito Raman maakte het laatste doelpunt, de club uit Gelsenkirchen boekte zo zijn eerste zege sinds januari.

Thomann (37’) opende tegen een duidelijk nerveus Schalke de score, maar de krasselende eersteklasser zette het zaakje wel nog recht. Eerst scoorden Ibisevic (39.) en tot twee keer toe Schopf (44, 81.), in het slot was het de beurt aan Raman (86.) om de 4-1 eindstand op het bord te zetten.

De wedstrijd was eerder al eens uitgesteld en kwam opnieuw in gevaar toen er bij Schalke een positief coronageval bleek te zijn, maar de lokale overheid gaf enkele uren voor de aftrap toch groen licht om te spelen. Schalke kon zo zijn reeks van 22 wedstrijden zonder overwinning in officiële wedstrijden even vergeten. De tweede ronde vindt plaats op 22 en 23 december. (belga)