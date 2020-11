Oostenrijk stelt bekerwedstrijden uit na terreuraanslag Wenen

Na de terreuraanslag in Wenen zijn de dinsdag en woensdag geplande voetbalwedstrijden in de Oostenrijkse beker uitgesteld. “De regering heeft verzocht rekening te houden met de periode van nationale rouw en alle evenementen de komende drie dagen uit te stellen. Uiteraard geeft de Oostenrijkse voetbalbond (ÖFB) gehoor aan deze wens”, meldt bondsvoorzitter Leo Windtner dinsdag in een persbericht.