Bijna 100 miljoen Amerikanen stemden vooraf

Bijna 100 miljoen Amerikanen hebben niet gewacht tot vandaag om hun stem uit te brengen, maar deden dat vooraf. Dat berekende de Universiteit van Florida.

Om half vijf Belgische tijd stond de teller op 99.657.079 ‘early voters’, zo meldt het US Elections Project van de Universiteit van Florida.

Van die bijna 100 miljoen ‘vroege’ kiezers kozen er 63,9 miljoen voor een stem per brief; 35,7 miljoen kiezers brachten een fysieke stem uit, weet het verkiezingsplatform. Volgens persagentschap Bloomberg kampt postbedrijf U.S. Postal Service met vertragingen bij de verwerking van de vele briefstemmen in de drie strijdstaten Michigan, Pennsylvania en North Carolina.

Volgens berekeningen van CNN vertegenwoordigen de bijna 100 miljoen vroege stemmers meer dan 47 procent van alle geregistreerde kiezers. In eenentwintig staten en in hoofdstad Washington DC koos zelfs meer dan de helft van de kiezers ervoor hun stem eerder uit te brengen dan vandaag. In minsten zes staten - Texas, Hawaï, Nevada, Washington, Arizona en Montana - brachten zelfs al meer ‘vroege’ kiezers hun stem uit dan het totale aantal kiezers dat er in 2016 stemde.

Vier jaar geleden brachten ruim 136,5 miljoen Amerikanen hun stem uit. Dat de teller nu al op zo’n driekwart van dat aantal staat, lijkt erop te wijzen dat er een hoge opkomst zal zijn. Het US Elections Project verwacht dit jaar in totaal 150 miljoen stemmen. Dat zou een opkomst betekenen van meer dan 62 procent, een record in de recente geschiedenis.

Bijna 240 miljoen Amerikanen zijn stemgerechtigd bij de presidentsverkiezingen.