MR wil overleg over aanvullende maatregelen België na aanval in Wenen

De Franstalige liberale partij MR wil dat woensdag het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid bijeenkomt om te overwegen of er geen aanvullende maatregelen moeten worden genomen in België na de aanslag maandagavond in Wenen. De partij vraagt dat bij monde van voorzitter George-Louis Bouchez en minister David Clarinval.

‘Gezien de veiligheidssituatie in Europa en de terroristische dreiging, vraagt @MR_officiel om een evaluatie van de algemene situatie in #België en van de gevoelige zones om eventuele maatregelen te nemen’, zei Bouchez op Twitter.

Hetzelfde verzoek was te horen bij minister van Middenstand en KMO’s, David Clarinval. Die treedt op als plaatsvervanger van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, die herstellende is van een besmetting met het coronavirus. ‘Ik vraag om een vergadering woensdag van het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid na de tragische gebeurtenissen’ in Wenen en Frankrijk.

Dat orgaan verzamelt de premier en de ministers die in de Nationale Veiligheidsraad zetelen, Staatsveiligheid, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, het OCAD, de federale politie, het Crisiscentrum, Buitenlandse Zaken en de federale procureur.