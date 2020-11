Hoe verloopt de verkiezingsnacht bij ons?

Wordt het Trump of Biden? Na een maandenlange strijd bereikt de Amerikaanse stembusslag vandaag zijn hoogtepunt, maar eigenlijk is het stemmen al een tijdje bezig. Al zeker 97,6 miljoen Amerikanen hebben vooraf hun stem uitgebracht. Dat deden ze de voorbije dagen als early voters in het stembureau (35,5 miljoen) of per post (62,2 miljoen). Dat is een pak meer dan tijdens de vorige presidentsverkiezingen. Een hoge opkomst is goed nieuws voor de Democraten, die hun traditionele kiespubliek (lagere sociale klassen, mensen van kleur) moeilijker tot in het stemhokje krijgen.

Niet overal zullen deze stemmen echter op tijd geteld zijn. Sommige staten beginnen pas vandaag met het tellen van de poststemmen, of aanvaarden zelfs de komende dagen nog stemmen die via de post verstuurd werden. Dat zal wegen op het binnenstromen van de uitslagen.

Een andere vertragende factor is het coronavirus. Mogelijk zullen stembureaus langer openblijven om alle kiezers de kans te geven op een veilige manier hun stem uit te brengen.

Waar zitten de kandidaten?

Donald Trump volgt de verkiezingsnacht in het Witte Huis in Washington. Volgens The New York Times zouden daarbij ook 400 genodigden zijn.

Joe Biden en zijn kandidaat-vicepresident Kamala Harris volgen de uitslagen vanuit Bidens thuisbasis Wilmington in de staat Delaware.

Dertien swingstaten

Nog even ter herinnering: de meeste Amerikaanse staten kleuren vrij voorspelbaar Republikeins of Democratisch. Maar dat geldt niet voor alle. De analytische website FiveThirtyEight lijst dertien staten op waar absoluut niet vaststaat wie met de winst gaat lopen. Dit zijn die ‘swing states’: Arizona, Georgia, Florida, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Texas en Wisconsin.

Voor winst hebben Trump en Biden 270 kiesmannen nodig. Een overzicht van alle staten en hun aantal kiesmannen vindt u hier.

De stembusslag van uur tot uur:

1 uur: De stembussen sluiten in de staten Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Virginia en Vermont. Vrij snel kunnen prognoses verwacht worden. Vermont en Virginia liggen binnen handbereik van Joe Biden. In South Carolina, Indiana en Kentucky ligt Donald Trump bij de peilingen op kop. Georgia is een strijdstaat, maar daar zullen de uitslagen maar mondjesmaat binnenlopen.

1.30 uur: Ook in North Carolina, Ohio en West Virginia kan niet meer gestemd worden.

North Carolina (15 kiesmannen) en Ohio (18) zijn swingstaten, waar het een nipte race wordt. In de loop van de ochtend zouden er resultaten kunnen zijn. Geen enkele Republikein kon trouwens ooit president worden zonder Ohio op zijn naam te schrijven.

2 uur: De stembussen gaan dicht in Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Maine, Massachusetts, Maryland, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee en het District of Columbia.

Vanaf dit moment krijgt de verkiezingsnacht vaart. Snelle (gedeeltelijke) resultaten zullen er onder meer zijn in Alabama, Delaware, Maine, Missouri, Mississippi en Massachusetts. Maar daar worden geen grote verrassingen verwacht.

De focus ligt op drie strijdstaten: Florida (29), Georgia (16) en North Carolina (15). In Florida en North Carolina worden snel vrij volledige resultaten verwacht, waarschijnlijk al rond 2 uur. Ook The New York Times volgt deze drie staten van dichtbij: ‘Als Joe Biden ook maar een van die drie staten wint, is hij een stevige favoriet voor de eindwinst. Als Trump alle drie de staten binnenhaalt, hebben beide kandidaten een realistische kans op de overwinning’, schrijft de krant.

Pennsylvania (20) is een andere belangrijke swing state. Daar zullen de resultaten waarschijnlijk pas vrijdag bekend zijn, omdat met het tellen van de stemmen per post pas op verkiezingsdag wordt begonnen.

2.30 uur: Ook in Arkansas gaan de stembussen dicht.

3 uur: De stembussen sluiten in Arizona, Colorado, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, North Dakota, South Dakota, Texas, Wisconsin en Wyoming.

In dit rijtje zit de klepper Texas (38), dat traditioneel Republikeins stemt maar deze keer volgens de peilingen toch twijfels toont. In de belangrijke strijdstaten Michigan (16) en Wisconsin (10) zal de uitslag op zich laten wachten, omdat de poststemmen er pas nu geteld worden.

4 uur: In Iowa, Montana, Nevada en Utah kan niet meer gestemd worden.

In swing state Nevada (6) worden maar gedeeltelijke uitslagen verwacht. Dat komt omdat per post opgestuurde stemmen ook nog na vandaag aanvaard en meegeteld worden.

5 uur: De stembussen gaan dicht in Californië, Idaho, Oregon en Washington.

Over Californië (55), de staat met de meeste kiesmannen, bestaat weinig twijfel: die gaat naar Joe Biden.

6 uur: Ook in Hawaï kan niet meer gestemd worden.

7 uur: Alaska sluit het rijtje af.

Wanneer is de winnaar bekend?

Voor het uitroepen van een winnaar wordt collectief naar het nieuwsagentschap AP gekeken. Dat heeft een netwerk van 4.000 reporters die overal in de VS resultaten verzamelen, en wordt als erg betrouwbaar ingeschat. ‘Er is geen nationale verkiezingscommissie in de Verenigde Staten die ons vertelt wie er op de verkiezingsdag heeft gewonnen’, legt plaatsvervangend hoofdredacteur David Scott uit op de website van AP. ‘Resultaten voor de hele staat zijn ook niet in elke staat beschikbaar. Als we willen weten wie de volgende president zal zijn, moeten we de wiskunde zelf doen.’ Hoe AP het precies aanpakt, leest u op hun website.

AP sluit niet uit dat er morgenochtend nog geen winnaar bekend zal zijn. Het is ook afwachten of Donald Trump of Joe Biden vannacht al in een toespraak de overwinning zullen claimen.

Niet vergeten: ook Congres staat op het spel

De Amerikanen kiezen niet alleen tussen Trump en Biden, ze stemmen ook voor het Congres. Alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden staan op het spel, zoals elke twee jaar. Het aantal afgevaardigden verschilt per staat, (mee) afhankelijk van de bevolking. Californië heeft er 53, Wyoming en Alaska elk maar één. Volgens de peilingen is de kans groot dat de Democraten hun meerderheid in het Huis houden.

Ook een derde van de honderd ­zetels in de Senaat staat op het spel. Elk van de vijftig staten vaardigt twee senatoren af voor overlappende termijnen van zes jaar. Elke twee jaar worden voor een derde van die zetels verkiezingen gehouden, plus verkiezingen voor opengevallen zetels waarvoor tijdelijke senatoren waren benoemd. Dit jaar gaat het in totaal om 35 Senaatszetels, waarvan er 23 in Republikeinse en twaalf in Democratische handen zijn. Momenteel hebben de Republikeinen een meerderheid in de Senaat van 53 tegen 47. De Democraten hopen de meerderheid voor het eerst sinds de midterms van 2014 te heroveren. Volgens peilingen zit de kans erin, maar is dat onzekerder dan in het Huis.