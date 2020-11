Asielzoekers kunnen weer terecht in Klein Kasteeltje

De fysieke aanmelding van asielzoekers in het Klein Kasteeltje in Brussel is opnieuw opgestart. Dat gebeurt na een veroordeling door de rechter.

Asielzoekers kunnen zich opnieuw fysiek aanmelden in het Klein Kasteeltje, kondigt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) aan. Daardoor is er geen systeem van pre-opvang meer nodig en worden mensen meteen naar het reguliere opvangnetwerk geleid.

De heropstart werd de voorbije weken voorbereid met het federale agentschap voor de opvang van asielzoekers, Fedasil, en de stad Brussel. De politie en gemeenschapswacht zien strikt toe op het toepassen van de gezondheidsmaatregelen aan het aanmeldcentrum, benadrukt Mahdi.

Naar de rechtbank

Het Klein Kasteeltje sloot in maart tijdelijk de deuren door de lockdown. Sindsdien moesten kandidaat-asielzoekers zich online aanmelden en kregen ze daarna een afspraak van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) om hun aanvraag te registreren. Maar dat kon dagen tot weken duren. Al die tijd kregen kandidaat-asielzoekers geen opvang van Fedasil.

De ngo Vluchtelingenwerk Vlaanderen en negen andere organisaties hadden daarom een rechtszaak aangespannen. Op 7 oktober oordeelde een rechter dat wie internationale rechtsbescherming aanvraagt, meteen recht heeft op asiel en dus opvang moet krijgen (DS 7 oktober). Binnen de dertig dagen – dus voor 6 november – moest er een oplossing zijn.

‘Nochtans ook voordelen’

Intussen vraagt Mahdi de betrokken diensten om te onderzoeken of een systeem mogelijk is waarbij het Europees recht wordt gerespecteerd, en er tegelijkertijd een strakke organisatie van het registratieproces is, met aandacht voor de gezondheid van medewerkers en asielzoekers.

‘De rechtbank heeft naar juridisch geldende regels geoordeeld dat er onmiddellijk opvang moet worden voorzien. Toch heeft het online aanmeldsysteem ook voordelen’, aldus Mahdi. ‘De diensten konden in deze uitzonderlijke tijden de registraties efficiënter inplannen en vlotter laten verlopen. En de covid-crisis is nog niet meteen voorbij.’