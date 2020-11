Weer drie nieuwe coronagevallen bij AA Gent, dat een hele resem spelers dreigt te missen tegen Rode Ster Belgrado

AA Gent zit met drie nieuwe coronagevallen nadat eerder al Davy Roef, Igor Plastun, Andreas Hanche-Olsen en Jordan Botaka positief testten. De testen werden afgenomen in aanloop naar het duel op bezoek bij Rode Ster Belgrado.

Daar dreigen de Buffalo’s nu een hele resem spelers te moeten missen. Hoeveel spelers in totaal zullen ontbreken, is nog niet duidelijk. Alle resultaten zijn immers nog niet bekend. Zo is het bijvoorbeeld nog wachten op het nieuwe resultaat voor Roef.

AA Gent begint sowieso met het mes op de keel aan de Europese uitwedstrijd. Het is zijn Europa League-campagne immers gestart met pijnlijke nederlagen tegen Slovan Liberec en Hoffenheim. Afgelopen weekend kon het wel voor het eerst in vijf wedstrijden nog eens winnen. In de Jupiler Pro League ging Waasland-Beveren met 1-4 voor de bijl.