Boetes van 4.000 euro en tot zes maanden cel: zware straffen voor sluikstorters in Gent

Boetes tot vierduizend euro’s en tot zes maanden effectieve gevangenisstraf. Deze straffen werden dinsdagochtend door de Gentse rechtbank opgelegd aan zestien personen voor inbreuken op het afvalstoffendecreet.

De voorbije weken werden we meermaals overspoeld met beelden van sluikstorten. Wat vele Gentenaars al aanvoelden, werd dan ook bewezen met een nieuw rapport van IVAGO: het gaat niet de goede kant uit.

Het gerecht probeerde in oktober al met een themazitting sluikstorten een statement te maken door zeventien sluikstorters tegelijk op te roepen.

Het ging onder meer om het achterlaten langs de openbare weg van vuilniszakken, papier, karton of een diepvriezer. Eén persoon werd vervolgd voor het volledig ingraven van een caravan in een bos.

Effectieve gevangenisstraffen

Dinsdagvoormiddag sprak rechter Jan Van den Berghe hun straffen uit. Elf boetes van 4.000 euro werden opgelegd en daarnaast nog eens zes tussen de 2.400 en 1.600 euro. Opvallend was dat er ook effectieve gevangenisstraffen tussen de zes maanden en één maand werden uitgesproken.

In vier zaken werden daarnaast de verwijdering van het afval bevolen. Per dag vertraging moet er een dwangsom van vijftig euro betaald worden. Ten slotte werd de behandeling van 1 zaak uitgesteld.

750.000 euro om sluikstorten op te ruimen

Dat de sluikstortproblematiek in Gent groot is, bewijst het nieuwste rapport van Ivago. 2020 is op weg op het slechtste jaar in lange tijd te worden. Dit jaar worden elke maand bijna 3.000 sluikstorten opgeruimd. In de meeste maanden ging het om meer 80.000 kilogram sluikstort. Die cijfers liggen een stuk hoger dan de jaren voordien.

De strijd tegen sluikstorten is een moeilijke uitdaging voor de Stad Gent. Ivago krijgt elk jaar twintigduizend meldingen van sluikstorten of meer dan vijftig per dag. Jaarlijks spenderen ze maar liefst 750.000 euro om de rommel op te ruimen.