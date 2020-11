Jodie Turner-Smith geeft Anna Boleyn kleur

De zwarte actrice Jodie Turner-Smith kruipt voor haar volgende rol in de huid van Anna Boleyn, een van de zes vrouwen van de Engelse koning Henry VIII.

Een driedelige thrillerserie voor de Britse televisiezender Channel 5 zal focussen op de laatste maanden van Anna Boleyn, een van de zes vrouwen van koning Henry VIII. Boleyn werd in 1536 ter dood veroordeeld en uiteindelijk onthoofd in de Tower of London wegens ontrouw en incest. Ze is de moeder van de latere koningin Elizabeth I.

‘Het psychologische drama volgt Anna Boleyn in haar overlevingsstrijd, om een toekomst voor haar dochter te verzekeren, wanneer ze het machtige patriarchaat rond haar uitdaagt’, aldus de televisiezender.

De rol van de in ongenade gevallen koningin wordt ingevuld door de Britse actrice Jodie Turner-Smith, waardoor producent Fable Pictures een krachtig signaal stuurt dat ook acteurs van kleur kunnen meespelen in een historisch drama. Ook Paapa Essiedu (I may destroy you) en Thalissa Teixeira (Trigonometry) zorgen voor kleur in de casting.

De 34-jarige Turner-Smith looft alvast het script van Eve Hedderwick Turner. ‘Door dieper in te gaan op de sterke punten van Boleyn terwijl tegelijk ook haar kwetsbaarheden worden onderzocht, sprak het script van Eve meteen tot mijn verbeelding’, zegt ze aan Variety.

‘De legende van deze formidabele koningin en woeste moeder, zal worden beschouwd als een diepmenselijk verhaal dat vandaag nog steeds relevant is’, aldus Turner-Smith, die eerder dit jaar zelf haar eerste dochter met Joshua Jackson heeft verwelkomd.