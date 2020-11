World Athletics onthult tien genomineerden die in voetsporen van Nafi Thiam kunnen treden als Atlete van het Jaar

Wereldatletiekbond World Athletics heeft dinsdag de tien genomineerden bekendgemaakt voor de trofee van Atlete van het Jaar 2020. De awards zullen op zaterdag 5 december virtueel worden uitgereikt.

Een van de topfavorieten om de trofee in de wacht te slepen is de Ethiopische Letesenbet Gidey, die een wereldrecord (14:06.62) klokte op de 5.000 meter. Zij krijgt concurrentie van haar landgenote Ababel Yeshaneh, die het wereldrecord (1u04:31) op de halve marathon scherper stelde. Ook de Nederlandse Sifan Hassan, die op de Memorial Van Damme het werelduurrecord verpulverde (18.930 meter) en een Europees record (29:36.67) neerzette op de 10.000 meter, is van de partij.

Verder kregen ook de Keniaanse Peres Jepchirchir (twee wereldrecords op de niet-gemengde halve marathon (tot 1u05:16)) en Venezolaanse Yulimar Rojas (wereldrecord in het indoor hink-stap-springen (15.43 meter)) een nominatie in de bus.

De Nederlandse hordeloopster Femke Bol is ook genomineerd, net als de Keniaanse Faith Kipyegon, de Britse Laura Muir en Keniaanse Hellen Obiri, die vooral succes haalden als middellangeafstandsloopster. Ook de Jamaicaanse sprintster Elaine Thompson-Herah maakt kans op de erkenning.

Met een stemming in drie periodes worden de vijf finalisten bepaald. De World Athletics Council en World Athletics Family zullen per mail stemmen, terwijl fans online kunnen stemmen via de sociale media-platformen van World Athletics. De stemmen van de World Athletics Council tellen voor 50 procent, de overige twee categorieën vertegenwoordigen 25 procent. De stemming sluit op 15 november om middernacht. Maandag werden de tien kanshebbers bij de mannen bekendgemaakt.

Op de erelijst van de World Athletics Awards staat bij de vrouwen één Belgische, Nafi Thiam in 2017.