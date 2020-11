Brussels Airlines hervormt raad van bestuur

Hans Van Bylen, de ex-ceo van Henkel, en Catherine Vandenborre, de cfo van Elia, treden toe tot de raad van bestuur van de SN Airholding. Nu Brussels Airlines een lening van 290 miljoen euro kreeg, moeten zij een oogje in het zeil houden voor de Belgische overheid.

De Duitse luchtvaartreus Lufthansa heeft de benoeming goedgekeurd van een nieuwe voorzitter en twee nieuwe bestuurders in de raad van bestuur van SN Airholding, de holding boven Brussels Airlines. Voormalig Henkel-ceo Hans Van Bylen en Elia-cfo Catherine Vandenborre komen in de raad van bestuur als vertegenwoordigers van de Belgische overheid, schrijft de luchtvaartmaatschappij vandaag in een persbericht.

Dat was een van de voorwaarden toen de overheid Brussels Airlines afgelopen zomer een door de staat gegarandeerde lening van 290 miljoen euro toekende om de covid-crisis te helpen overleven. In ruil voor de staatssteun engageerde Lufthansa zich onder meer om de volgende jaren vanuit Zaventem te blijven opereren en de naam Brussels Airlines te behouden. De Tijd meldde eerder al dat Van Bylen en Vandeborre een oogje in het zeil zullen moeten houden.

Foerster enige voorzitter

Etienne Davignon kondigde eerder al aan dat hij zou opstappen uit de raad van bestuur, maar dat ook Jan Smets het bedrijf verlaat is enigszins verrassend. De voormalige gouverneur van de Nationale Bank is nog maar anderhalf jaar lid van de raad van bestuur en volgde Davignon pas in april op als co-voorzitter. Vanaf 25 november zal Christina Foerster, die ook lid is van de raad van bestuur van de Lufthansa Groep, nog de enige voorzitter van de SN Airholding zijn.

‘Ik wil Jan Smets en Etienne Davignon oprecht bedanken voor hun enorme bijdragen en toewijding’, zegt Christina Foerster in een mededeling. ‘Etienne Davignon heeft Brussels Airlines vanaf het begin echt helpen vormen. We verwelkomen Hans Van Bylen en Catherine Vandenborre die zonder twijfel van onschatbare waarde zullen zijn voor de toekomstige successen van Brussels Airlines. We hebben er alle vertrouwen in dat Brussels Airlines met deze nieuwe samenstelling van de SN Airholding Board een duurzame toekomst binnen de Lufthansa Group verder zal ontwikkelen als één van de vier Network Airlines en de Afrika-specialist binnen de groep, voortbouwend op het potentieel van Brussel en België als belangrijke luchtvaarthub en op de decennialange ervaring op het Afrikaanse continent.’