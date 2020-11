Dit weten we al over de dader van de aanslag in Wenen

De man die maandagavond een bloedbad aanrichtte in het centrum van Wenen, was eerder al veroordeeld omdat hij zich had willen aansluiten bij terreurgroep IS.

De dader van de aanslag in Wenen die door de politie werd doodgeschoten, was 20 jaar oud. Hij had zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit. Dat heeft de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer dinsdag bevestigd aan het persbureau APA.

De man stond al bekend bij de autoriteiten omdat hij een van de negentig Oostenrijkse islamisten was die naar Syrië wilde afreizen om zich aan te sluiten bij IS, zo beweerde Florian Klenk, de hoofdredacteur van het weekblad Falter. Nehammer heeft intussen bevestigd dat de man in april 2019 was veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden. Hij werd in december vervroegd vrijgelaten.

Vannacht werd de woning van de man doorzocht. Eerder had Nehammer al medegedeeld dat de man ‘IS-sympathieën’ had. Het is nog niet duidelijk of hij alleen heeft gehandeld. De politie doorzocht vannacht in totaal vijftien woningen en pakte verscheidene mensen op. Bij de aanslag kwamen vier mensen om het leven, zeven andere slachtoffers verkeren nog in levensgevaar.