De Facebookpost van verpleegkundige Frauke De Mol ging viraal. Daarin is ze scherp voor mensen die massaal naar de winkelstraten trokken voor de koopzondag. ‘Wij werken op de covid-afdeling van het AZ Nikolaas, de ­foto is snel genomen vlak na onze briefing’, zei De Mol over die foto. ‘We zaten allemaal met frustraties. Wij zijn hier zo hard aan het werken, lopen hele dagen rond met zo’n pak aan. Op het einde van onze shift zijn we ­kapot. Sommigen hebben dat precies niet door.’

Geniet allemaal van jullie koopzondag Wij doen hier nog wel even verder Tot over een week of 2 dan kan je ineens laten weten wat je gekocht hebt. #Stayhomeforus #flattenthecurveagain Geplaatst door Frauke De Mol op Zaterdag 31 oktober 2020

In maart spraken we voor het eerst met enkele artsen uit het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen over het coronavirus. Nu de ziekenhuisopnames alarmerend stijgen vroegen we ons af hoe zij de tweede golf ervaren. Op welke problemen botsen ze momenteel en wat hebben ze meegenomen uit de eerste golf? Bekijk het in de video.