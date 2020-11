Ocad behoudt dreigingsniveau op twee

Na de aanslagen van maandagavond in Wenen blijft het dreigingsniveau in ons land op niveau twee behouden. Dat is dinsdagochtend vernomen van Ocad, het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging.

Na elk incident in het buitenland actualiseert Ocad het dreigingsniveau. Dreigingsniveau twee - op een schaal van vier of ‘gemiddeld’ - betekent dat een dreiging weinig waarschijnlijk is.

‘Er is geen reden om het dreigingsniveau aan te passen: er zijn geen concrete elementen om het dreigingsniveau aan te passen. Op basis van de informatie waarover Ocad momenteel beschikt, blijft het huidige niveau twee behouden.’

Ocad blijft de situatie op de voet opvolgen, luidt het verder.

Die boodschap geeft ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) mee. ‘Mijn gedachten zijn bij de Oostenrijkers, die gisteren getroffen werden door een laffe daad. We zullen contact opnemen met de Oostenrijkse autoriteiten en volgen ook in ons land de dreiging van kortbij op’, tweette minister Verlinden.

Ook na de recente terreurdaden vorige week in Frankrijk, onder meer in de basiliek van Notre-Dame in Nice, bleef het dreigingsniveau in ons land ongewijzigd op twee, met een verhoogde paraatheid voor Franse diplomatieke belangen.