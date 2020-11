Diego Maradona ligt vlak na 60ste verjaardag in het ziekenhuis met mentale problemen: “Zijn verjaardag heeft veel dingen opgerakeld”

De zestigste verjaardag van Diego Maradona is rampzalig afgelopen voor de Argentijn. ‘Pluisje’ werd maandag opgenomen in het ziekenhuis, volgens zijn dokter heeft hij mentale problemen.

“Het is geen noodgeval ofzo”, legde zijn dokter Leopoldo Luque uit voor de deuren van het ziekenhuis aan de Argentijnse pers. “Maar ik heb hem (na zijn verjaardag, nvdr) niet aangetroffen zoals ik zou willen. Hij heeft emotioneel een ingewikkelde week gehad, met veel spanningen. Zijn houding was veranderd, hij werd terughoudender, bozer, en soms wilde hij niemand zien. Doordat hij er mentaal zo slecht aan toe is, wreekt zich dat op zijn lichaam. Dat is de belangrijkste reden waarom hij is opgenomen.” Maradona zou op fysiek vlak kampen met uitdrogingsverschijnselen.

Foto: REUTERS

“Diego is een persoon met cycli: soms gaat het erg goed en soms niet zo goed. Hij mist zijn (overleden, nvdr) ouders erg. Zijn verjaardag was een datum die veel dingen oprakelde”, legde zijn dokter uit. “Ik heb hem voorgesteld zich voor een paar dagen te laten opnemen in het ziekenhuis. Daar is hij mee akkoord gegaan.” Voorlopig zou het de bedoeling zijn dat hij drie dagen in het ziekenhuis blijft.

Het is een publiek geheim dat Diego Maradona fel lijdt onder de situatie met het coronavirus. Niet in het minst omdat hij, als voormalig alcohol-en drugsverslaafde met eerdere gezondheidsproblemen, zelf risicopatiënt is. Hij zou dan ook als de dood zijn de ziekte te krijgen, maar daagde vrijdag toch op voor zijn verjaardagsfeest bij de wedstrijd van zijn club Gimnasia La Plata. Daar werd hij gedecoreerd en staken de fans buiten het stadion vuurwerk af.

Fans verzamelden voor het ziekenhuis. Foto: EPA-EFE

Toch zag hij er toen al niet goed uit: hij moest ondersteund worden om het veld op te lopen. Volgens de Argentijnse krant Ole was hem voordien aangeraden om om gezondheidsredenen verstek te geven, maar besliste Diego zelf op het allerlaatste moment toch te gaan om zijn fans niet teleur te stellen. “Het breekt mijn hart hem zo te zien”, tweette één van zijn dochters Giannina de dag erna.