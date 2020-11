Frisser, maar zonniger

Er zijn dinsdag eerst brede opklaringen, later enkele lokale buien vanaf het westen. De maxima gaan van 8 tot 13 graden. Het is vrij winderig in de namiddag.

Het KMI signaleert ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als ‘hoofdpijn’ of ‘neiging tot braken’, want deze kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie.

Woensdag wordt het wisselend bewolkt met vaak brede opklaringen. In de Ardennen is er doorgaans meer bewolking. Het blijft droog bij maxima die schommelen van 7 graden in de Hoge Ardennen tot 10 of 11 graden in het centrum en het westen. De wind is zwak, eerst uit het zuidwesten, later uit noordelijke richtingen.

Donderdag start koud met lokale grondvorst en op de meeste plaatsen heldere condities. Plaatselijk is er nevel of mist mogelijk. Overdag wordt het zonnig en droog met maxima tussen 6 of 7 graden op de Ardense hoogten en 9 tot 11 graden elders. De wind is zwak uit een veranderlijke richting.

Ook vrijdag is het, na een vrij koude nacht met plaatselijk grondvorst en lokaal mist, droog, rustig en zonnig bij maxima van 10 of 11 graden. De wind waait zwak tot matig uit oostelijke richtingen, op de Ardense hoogten en aan de kust meestal matig uit het oosten tot zuidoosten.