Psychoses Van Gogh waren gevolg van afkicken

Vincent van Gogh kreeg last van psychoses toen hij moest afkicken van alcohol. Dat staat in een uitgebreid psychiatrisch onderzoek van het UMCG in Groningen, dat gisteren gepubliceerd werd in een vakblad.

De Nederlandse schilder zou tot tweemaal toe een korte psychose hebben doorgemaakt, nadat hij vanwege zijn ziekenhuisopname abrupt had moeten stoppen met alcohol drinken. De studie is gebaseerd op brieven en medische ­informatie, meldt RTV Noord.

Van Gogh maakte in zijn brieven gewag van symptomen die passen bij een bipolaire stemmingsstoornis, in combinatie met een persoonlijkheidsstoornis, waarschijnlijk borderline. Die stoornissen verergerden door zijn alcoholverslaving en ondervoeding. Toen Van Gogh ook nog eens ruzie kreeg met collega-schilder Paul Gauguin, sneed hij in december 1888 zijn oor af.

De Groningse onderzoekers ontkrachten ook een aantal theorieën. Zo ligt het niet voor de hand dat Van Gogh schizofreen was en sluiten ze uit dat hij leed aan een zeldzame stofwisselingsziekte of een gasvergiftiging door koolstofmonoxide uit lampen. Onduidelijk blijft of Van Gogh leed aan epilepsie.