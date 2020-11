Ziekenhuisopnames blijven records breken in België

De druk op de ziekenhuizen blijft hoog. De statistieken van Sciensano dinsdagochtend laten zoals verwacht nieuwe recordcijfers zien. Ook het aantal besmettingen blijft stijgen, al is dat wel veel minder snel. Het aantal overlijdens stijg wel snel. Gemiddeld sterven er op dit moment elke dag bijna 123 covidpatiënten.

Het totale aantal patiënten dat met covid-19 in de Belgische ziekenhuizen ligt bedraagt nu 7.231. Dat zijn er 408 meer op één dag en een nieuw record. Maandagavond raakte al bekend dat ook op intensieve zorgen het record van de eerste golf is verbroken, met nu 1.302 coronapatiënten op ICU, een toename met 79 patiënten op 24 uur tijd.

Over de jongste zeven dagen werden dagelijks gemiddeld bijna 666 mensen in het ziekenhuis opgenomen met covid-19. Dat is 31 procent meer dan de week voordien.

Ook het aantal besmettingen gaat nog altijd in stijgende lijn, al is de toename wel minder fors. Dagelijks kregen de jongste week gemiddeld 15.071 mensen te horen dat ze positief testten op het nieuwe coronavirus. Dat is 4 procent meer dan de week voordien. Sinds het begin van de pandemie testten al 447.355 Belgen positief.

Het aantal overlijdens steeg de jongste week erg snel. Gemiddeld sterven er elke dag bijna 123 mensen aan covid-19, een toename met ruim 71 procent tegenover vorige week.

Er worden dagelijks zo’n 62.600 mensen getest. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 29,2 procent. De laatstbekende r-waarde dateert van 1 november en lag toen op 1,19. Dat betekent dat 5 covidpatiënten gemiddeld samen bijna 6 mensen in totaal besmetten. Dat cijfer is in een dalende lijn, al krimpt de pandemie pas wanneer de r-waarde onder 1 ligt.