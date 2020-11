Biden en Trump weten in finale sprint van geen ophouden

Op de vooravond van de verkiezingen zijn de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische tegenstrever Joe Biden druk in de weer om op het allerlaatste moment nog zo veel mogelijk kiezers voor zich te winnen. Pennsylvania werd druk bezocht, wat de belangrijkheid van de staat tijdens deze verkiezingen nogmaals benadrukt.

Zowel Biden als Trump zijn nog steeds op campagnepad en doen de zogenaamde ‘swing states’ aan die in hun ogen doorslaggevend kunnen zijn. De twee presidentskandidaten zeggen dat dit de belangrijkste verkiezingen van hun leven zijn en dat de eigenheid van het land op het spel staat. Ook vicepresident Mike Pence en de Democratische vicepresidentskanidate Kamala Harris voerden maandagavond nog verder campagne.

Trump: ‘Biden haat jullie’

Trump haalde maandag tijdens een bijeenkomst in de strijdstaat North Carolina nogmaals uit naar zijn rivaal en noemde Biden ‘een carrièrepoliticus die jullie haat’. Zichzelf omschreef hij dan weer als een ‘outsider die jullie zal verdedigen zoals jullie nog nooit werden verdedigd’.

Donald Trump op een rally in Michigan. Foto: AFP

Hoewel Trump de voorbije vier jaar in het Witte Huis zat, probeert hij zich op die manier af te zetten tegen Biden, een voormalige senator en vicepresident die al vier decennia in Washington thuis is. ‘Morgen winnen we er nog eens vier jaar bij in het Witte Huis’, klonk het bij monde van Trump in de oostelijke staat, om er enkele uren later, in de staat Michigan deze keer, aan toe te voegen: ‘Op die manier kunnen we afmaken wat we zijn begonnen’.

Trump ging ook naar Pennsylvania en naar Wisconsin, meer bepaald naar Kenosha. In die stad wordt Trumpsupporter Kyle Rittenhouse ervan beschuldigd een Black Lives Matter-demonstrant te hebben doodgeschoten eerder dit jaar. Er waren in de stad vreedzame, maar ook gewelddadige protesten uitgebroken nadat de zwarte Amerikaan Jacob Blake werd neergeschoten tijdens een uit de hand gelopen politie-interventie. Blake is vanaf zijn middel verlamd. Trump heeft eerder Rittenhouse verdedigd voor zijn acties die nacht.

Biden: ‘Trump is zwak’

Biden trok maandag onder andere naar swing state Ohio, en werd daarbij vergezeld door vier van zijn kleinkinderen. Hij beloofde zijn toehoorders dat hij, indien verkozen, voor alle burgers zal zorgen als waren ze familie. ‘Donald Trump is niet sterk, hij is zwak. Niet alleen begrijpt deze president niet wat opoffering is, hij snapt ook niet wat moed betekent’, sneerde Biden naar zijn tegenstrever. ‘Het is tijd dat Trump zijn koffers pakt en naar huis gaat.’

Ook Pittsburgh, Pennsylvania stond maandagavond op de planning van de presidentskandidaat.

Foto: AP

Op Twitter voegde zei hij later: ‘Donald Trump is de meest corrupte president in de moderne geschiedenis. Donald Trump is de meest racistische president in de moderne geschiedenis. Donald Trump is de slechtste president voor jobs in de moderne geschiedenis. Waarom zouden we hem nog vier jaar geven?’

Harris: ‘Elke minuut telt’

Harris trok Texas en naar de stad Philadelphia, Pennsylvania. Ze drong de aanwezigen erop aan hun stem uit te brengen. ‘We weten allemaal dat vanaf het moment dat de stembureaus morgenochtend opengaan tot ze sluiten, elke minuut telt. Dus we kunnen niet opgeven, want het is pas voorbij wanneer het voorbij is. En alles staat op het spel,’ zei ze.

Pence: ‘Tijd om te stemmen’

Ook de Republikeinse vicepresident Mike Pence hield een rally in Pennsylvania. ‘De tijd voor toespraken is voorbij’, zei hij daar. ‘De tijd om te stemmen is aangebroken.’

Daarna vertrokken hij, zijn vrouw Karen en dochter Charlotte naar Michigan. ‘We hoeven niet te kiezen tussen het handhaven van de wet en het ondersteunen van onze Afro-Amerikaanse buren en families en andere minderheden in onze steden. We hebben beide de afgelopen 3,5 jaar gedaan en we zullen beide blijven doen’, stelde hij daar.

98 miljoen Amerikanen stemden al

Intussen hebben al ongeveer 98 miljoen mensen vervroegd gestemd. In 2016 brachten zo’n 140 miljoen Amerikanen hun stem uit dus dat zou kunnen betekenen dat de opkomst deze keer historisch hoog wordt.

Het zou voor enkele onregelmatigheden kunnen zorgen op drie november: de resultaten kunnen op sommige plaatsen sneller dan normaal binnenkomen, terwijl ze op andere enorm vertraagd kunnen zijn. Sommige staten mogen volgens de plaatselijke wet vervroegde stembiljetten immers al beginnen tellen voor 3 november, terwijl andere dat pas mogen op de verkiezingsdag zelf.