Buiten Washington bereiden ook andere staten zich voor op mogelijke onlusten op drie november. In verschillende staten hebben gouverneurs de nationale garde gevraagd paraat te staan in het geval van onrust en protesten. Meer dan 3.600 troepen zijn geactiveerd, meldt de Military Times. De gouverneur van Massachusetts, Charlie Baker, zette 1.000 leden van de nationale garde paraat. Zijn ambtgenote in Orega-on, Kate Brown, kondigde dan weer de noodtoestand af vanaf maandag 17 uur lokale tijd tot woensdag 17 uur lokale tijd. Soldaten in Arizona staan klaar om overal in het westen van de staat ingezet te worden.

De gouverneur van Texas Greg Abbott besloot vorige week al 1.000 troepen naar de grote steden te sturen.

Soldaten worden over heel het land ook ingezet in niet-wetshandhavingsrollen, zoals helpen in stembureaus.