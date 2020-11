Zulte Waregem en Kortrijk delen de punten na flauwe derby met tumultueus slot

Zulte Waregem heeft zijn negatieve reeks in de derby niet kunnen doorbreken. Het leek op weg naar de zege, maar in het absolute slot zette Mboyo vanop de stip de 1-1-gelijkmaker op het bord voor KV Kortrijk. Een flauwe topper, met incidentrijk slot, eindigt zo onbeslist.

Al zeven wedstrijden wachtte Zulte Waregem op een zege in de derby tegen de rivaal uit Kortrijk. Dat het voor Essevee van moeten was, maakte de thuisaanhang buiten het stadion nog eens extra duidelijk. Met heel wat vuurwerk lieten zij verstaan dat ze een knaller van een partij eisten.

Jammer genoeg zou dat vuurwerk het enige spetterende feit van de eerste helft worden. Een stuitend gebrek aan voetballende kwaliteit bij de beide teams zorgde ervoor dat deze partij een flauw afkooksel was van wat een sfeervolle derby op het scherpst van de snee zou moeten zijn. Veel strijd en stevige duels, dat wel. Maar uitgespeelde kansen? Neen. Bij Kortrijk probeerden De Sart en Jonckheere het wel eens van afstand, maar écht zorgen hoefde Bostyn zich niet te maken.

Kansarme eerste helft

Zulte Waregem had het op zijn beurt moeilijk om de bal in de ploeg te houden. Jannes Van Hecke, die de voorkeur kreeg op Govea, had het niet onder de markt tegen het fysieke middenveld van de Kerels. Gevaar was er van Waregemse kant dan ook niet. Damien Marcq wou Jakubech verrassen, maar zijn poging belandde enkele meters naast het doel. De Kortrijkse doelman kon er eens goed om lachen.

Aan de rust gooide Dury de boomlange Chory in de strijd. Kwestie van het gebrek aan stootkracht op te lossen. Veel zoden bracht het niet aan de dijk. In het openingskwartier van de tweede helft zagen we hetzelfde spelbeeld. Kortrijk probeerde wel, maar daar bleef het bij.

Op het uur kregen we toch wat animo. Eerst was er een opstootje tussen Olivier Deschacht en Timothy Derijck. Even later kregen we zowaar een grote doelkans voor Zulte Waregem. In zijn val kon Ibrahima Seck zijn schot echter niet kadreren. Aan de overkant haalde Jelle Vossen dan weer een schot van Sainsbury van de lijn.

Spektakelslot

En dan uit het niet was daar plots de voorsprong voor Zulte Waregem: Dompé met de schitterende vroege voorzet en Chory werkt goed binnen. De ontlading op de Waregemse bank was enorm. Maar opvallend: Francky Dury had duidelijk goed geluisterd naar Marc Van Ranst want hij maande zijn spelers aan om niet in groep te gaan vieren.

Beide teams hadden het spektakel duidelijk opgespaard voor het slot van de wedstrijd. Eerst leek Van Den Bossche in de rebound de gelijkmaker tegen de touwen te werken, maar hij zag zijn goal terecht afgekeurd na buitenspel van Badamosi die deelnam aan het spel.

Vanderhaeghe kon de beslissing van scheidsrechter De Cremer niet smaken en moest dat met een rode kaart bekopen.

Nog was het niet gedaan. In het absolute slot kreeg KVK een strafschop na hands van Opare. Mboyo nam het cadeautje gretig aan, goed voor zijn zesde goal dit seizoen. Dompé kreeg in het tumult in aanloop naar de penalty ook nog rood voor agressief gedrag. Zo geeft Essevee net als vorig jaar in het absolute slot een derbyzege uit handen en krijgt het opnieuw een mentale tik te verwerken. Kortrijk blijft zo ultiem nog voor een achtste derby op een rij ongeslagen.