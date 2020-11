Grote politieactie na aanslag in Wenen

In Wenen heeft er maandagavond een aanval plaatsgevonden in de buurt van de Schwedenplatzes en Rotenturmstrasse. Er werd geschoten en er vielen meerdere gewonden, dat wordt bevestigd door de politie. Er zijn meerdere gewonden gevallen. Het Oostenrijkse Ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt over een terreuraanslag of een grote schietpartij.

Krone Zeitung beweert dat de dader zichzelf zou opgeblazen hebben met een bomgordel en melden dat er een dader aangehouden is. De schutter zou op de vlucht zijn, aldus de krant verder. De politie meldt op Twitter dat er een grote operatie gaande is en het gebied is afgezet. De bevolking wordt door de politie opgeroepen om weg te blijven van het openbaar vervoer en om geen video’s en foto’s te delen van de aanval.

Oostenrijkse media spreken ook van doden en er zouden meerdere daders op de vlucht zijn. Aanvankelijk leek de synagoge in de buurt het doelwit omdat een bewakingsagent gewond raakte, maar daar is nog geen bevestiging over.