Sinterklaas komt op 14 november naar Antwerpen: ‘Zeker in dit moeilijke jaar’

De Sint komt, ook in dit bijzondere jaar. Dat heeft hij zelf aangekondigd in een videoboodschap vanuit Spanje.

Zijn intrede in Antwerpen op 14 november zal veilig van thuis uit te volgen zijn op Ketnet. ‘Ik wil jullie kinderen niet in de steek laten, zeker niet in een jaar dat al zo moeilijk was’, zegt de goedheiligman.

Sinterklaas vaart met zijn stoomboot op 14 november Antwerpen binnen. ‘Jullie hebben jullie vriendjes moeten missen, de zomerkampen waren anders en ook schoolgaan was een beetje vreemd, hoe hard de brave leerkrachten ook hun best doen’, zegt de Sint in een videoboodschap vanuit Spanje. ‘Al moet ik dit jaar met een duikpak over de daken lopen, ik zal er staan!’

De intrede van de Sint gebeurt dit jaar wel coronaveilig, dus zonder wuivende kinderen op de kade. De intrede zal omstreeks 14 uur te volgen zijn op Ketnet en Eén, via VRTNU, de Ketnet-app en Ketnet.be.