Strafonderzoek tegen Dirk Bron en Mega World

Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd in de zaak Mega World.

Het net sluit zich snel rond Mega World. Het parket heeft de aanstelling gevorderd van een onderzoeksrechter in het kader van een strafonderzoek. Dirk Bron wordt ervan verdacht zich schuldig gemaakt te hebben aan een reeks inbreuken. Het gaat om valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, valsheid van de jaarrekening en misbruik van vennootschapsgoederen. Dat kan met vijf jaar cel bestraft worden.

Het strafonderzoek komt er nadat de vakbond ACV Puls een dossier aan het parket had overgemaakt. Daarin was ook sprake van het overhevelen van belangrijke sommen naar buitenlandse rekeningen. Het parket had vorige wee ook nog geadviseerd om Mega World, die bescherming vroeg tegen schuldeisers, dat niet toe te kennen.

Deze ochtend volgde de ondernemingsrechtbank dit standpunt. De ondernemingsrechtbank velde zelfs twee vonnissen. De rechtbank verwierp het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie (bescherming tegen schuldeisers) maar ging nog een stap verder door ambtshalve twee tijdelijk bewindvoerders aan te stellen. Verwacht wordt dat ze de vennootschap in faillissement gaan dagvaarden.