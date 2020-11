‘Er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kledij’, zeggen de Noren. Ze zijn experts in het overwinnen van koude dagen en gure weersomstandigheden, zonder gezellig cafeetje in zicht. Hoe blijven ze toch zo gelukkig?

Voor veel Belgen is de nakende covidwinter in geen enkel opzicht een fijn vooruitzicht. In het hoge noorden hebben ze ervaring met donkere tijden. Eli en Anne, twee Noorse vrouwen, delen hun strijdplan. Koop een thermos, wees niet bang van buiten en maak vuur. Licht doet wonderen, bevestigen therapeuten.

CREDITS

Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Fien Dillen, Bart Dobbelaere | Eindredactie Lise Bonduelle | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

