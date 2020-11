Youtuber Acid na overlijden Kastiop: ‘Mentale problemen zijn echt’

Youtuber Acid, alias van Nathan Vandergunst, wil in een video met als titel ‘Rest in Peace’ zelfdoding bespreekbaar maken na de dood van zijn collega Kastiop. ‘Het is niet omdat je goed bezig bent dat je niet depressief kan zijn. Of dat je geen donkere gedachten mag hebben.’

Vandergunst reageert bijzonder ingetogen op de suicide van de Vlaamse Youtuber Kastiop, de alias van de 22-jarige Hasselaar, Kacper Przybylski (22). Zijn lichaam werd dit weekend teruggevonden in het Nederlandse dorp Stein. Vandergunst grijpt die tragische gebeurtenis aan om het te hebben over mentale problemen in deze donkere tijden. ‘Mentale problemen zijn echt’, zegt hij. ‘Het is niet gemakkelijk voor mensen om over je problemen te praten’, zegt hij in de negen minuten durende video die niet onderbroken wordt door reclame. Hij haalt herinneringen op aan Kastiop, maar belooft ook zelf veel video’s te maken tijdens de lockdown. ‘We gaan hier samen doorkomen’, zegt hij. ‘Ik ga proberen jullie blij te maken en te doen lachen.’

Deze zomer veroorzaakte Acid nog controverse door online ruzie te maken met een ander Youtube-duo CeMi (Céline Dept en Michiel Callebaut, red.), maar met dit filmpje maakt hij indruk. ‘Hij slaat de juiste toon aan’, zegt ook Kirsten Pauwels van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. ‘Hij minimaliseert de problemen niet, maar stelt voor om afleiding te zoeken. Mensen met zelfmoordgedachten moeten erover spreken – zoals Acid aangeeft is dat niet gemakkelijk – en hulp zoeken, maar het is in deze tijden ook goed om afgeleid te zijn en met leuke dingen bezig te zijn. Zo blijven kwetsbare jongeren niet de hele tijd in hun donkere gedachten. Acids volgers behoren tot een doelgroep waarbij copycatgedrag een reëel risico is. Tieners die een idool aan suicide verliezen en die het al moeilijk hadden, kunnen dan denken: “ah, als het voor hem een oplossing was, dan kan het dat voor mij ook zijn”. Daarom is dit een goed initiatief van Acid. Hij staat ook een pak dichter bij die jongeren dan de experten – al zouden wij nog meer de nadruk leggen op de boodschap dat zelfmoord geen oplossing is. Dit wordt door hen bekeken: zijn boodschap komt binnen bij hen.’

Wie met vragen zit rond zelfdoding of nood heeft aan een gesprek, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.