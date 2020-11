Trump ontkent dat hij zichzelf voor eindresultaat tot winnaar zal uitroepen

De Amerikaanse president Donald Trump zou zichzelf bij een voorsprong in de verkiezingsnacht willen uitroepen tot winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, nog voor alle stemmen geteld zijn. Volgens nieuwssite Axios heeft Trump zulke plannen al met vertrouwelingen besproken. Axios baseert zich daarvoor op drie anonieme bronnen. De president ontkent de berichten, maar zegt wel meteen zijn advocaten te zullen inschakelen.

Door de coronapandemie wordt een recordaantal stemmen per brief verwacht. Volgens peilingen zouden vooral aanhangers van de Democraat Joe Biden daarvan gebruikmaken. In staten zoals Pennsylvania kunnen stemmen per brief nog tot dagen na de verkiezingen geteld worden.

Daardoor zou het kunnen dat Trump tijdens de verkiezingsnacht op kop ligt, maar dat zijn voorsprong in de dagen daarna verandert in een nederlaag. Dan gaan de kiesmannen en -vrouwen in plaats van Trump naar Biden. Dat zou dus beslissend kunnen zijn bij een nipt resultaat: de overwinnaar heeft minstens 270 van de 538 kiesmannen en -vrouwen nodig.

Tijdens een verkiezingsmeeting in Dubuque, in de staat Iowa, had Trump zondag nog geëist dat het resultaat in de nacht van dinsdag naar woensdag bekend moet zijn. ‘Dat is altijd zo geweest en moet zo zijn.’ Nochtans is een verkiezingsresultaat nog nooit eerder definitief geweest op verkiezingsavond, benadrukt The New York Times: er wordt alleen vaak al een winnaar uitgeroepen in voorspellingen door de media op basis van gedeeltelijke resultaten. Dit jaar zou dat moeilijker zijn, omdat sommige staten pas na het sluiten van de stembureaus de door corona uitzonderlijk grote aantallen per post opgestuurde stembrieven zullen beginnen te tellen.

Trump stelt al maandenlang dat het stemmen per brief leidt tot fraude. Volgens critici bereidt hij zo voor om bij een nederland twijfel te doen ontstaan over het resultaat.

Axios berichtte dat het team van Trump zich erop voorbereidt om ongefundeerd te stellen dat de Democraten de verkiezingen gestolen zouden hebben, in het geval het resultaat in Pennsylvania na de verkiezingsnacht in het voordeel van Biden uitdraait.

Trump ontkent

Donald Trump ontkende niet veel later: ‘Nee, nee, dat is een vals bericht’, reageerde de president tegenover reporters op de luchthaven in North Carolina. ‘Euh, we zullen kijken wat gebeurt.’

Foto: AFP

Trump zei wel: ‘Ik denk dat het iets vreselijks is als stemmen nog na een verkiezing verzameld kunnen worden. Ik denk dat het iets vreselijks is als mensen of staten nog stemmen mogen tellen lange tijd nadat de verkiezing voorbij is. Dat kan maar tot één iets leiden en het is heel slecht, heel gevaarlijk. Ik denk dat het vreselijk is dat we het resultaat van een verkiezing niet kunnen kennen op de avond van de verkiezing, in moderne tijden met computers.’

De president zei dat het een ‘vreselijke’ en ‘gevaarlijke’ beslissing voor het land was van het Hooggerechtshof, om stembrieven nog te laten tellen ook als ze na 3 november aankomen. ‘We zullen moeten wachten op stemmen die nog geteld worden in één of twee of drie staten, terwijl de rest van de wereld wacht om het te weten. Ik denk dat het gevaarlijk is en dat veel fraude en problemen kunnen plaatsvinden. Ik denk dat het een vreselijke beslissing is, een vreselijke beslissing.’

‘We gaan die avond, zodra de verkiezing voorbij is, onze advocaten inschakelen.’ Trump wil naar eigen zeggen niet dat Democratische gouverneurs in staten zoals Pennsylvania of Nevada ‘elke dag stemmen mogen zien binnenkomen’. ‘Ik denk niet dat het eerlijk is dat we lange tijd moeten wachten na de verkiezing. Als mensen wilden stemmen, moesten ze hun stembrief veel eerder opgestuurd hebben.’ Het is een ‘belachelijke beslissing’, besloot Trump.