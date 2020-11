Een metro is in de nacht van zondag op maandag in de buurt van Spijkenisse, ten zuidwesten van Rotterdam in Nederland, door een stopblok geschoten. Het voertuig hangt nu zo’n tien meter boven de grond. Er waren geen passagiers meer aanwezig in het metrostel en ook de machinist raakte niet gewond. Hij kon het voertuig op eigen houtje verlaten.