Francesco Totti (44) is besmet met het coronavirus. De voormalige Italiaanse topvoetballer voelde zich al enkele dagen ziek en had onder meer een lichte koorts.

Volgens Italiaanse media zou zijn toestand niet al te ernstig zijn.

Vorige maand verloor het gewezen boegbeeld van AS Roma zijn vader Enzo op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van een coronabesmetting. De man had ook last van andere aandoeningen zoals suikerziekte.