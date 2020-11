Negentien doden bij aanval op universiteit in Kaboel

Bij een aanval op de campus van de universiteit van Kaboel werden maandag negentien mensen gedood. Het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken gaat uit van een terreuraanval.

Drie schutters hebben maandag minstens negentien mensen gedood en 22 anderen verwond bij een aanval op de campus van de universiteit van Kaboel, zo heeft een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigd.

Op sociale media was te zien hoe tientallen studenten over muren en hekken klimmen in een poging te ontsnappen van de campus. Volgens ooggetuigen waren er verschillende geweerschoten en een explosie te horen.

‘Ze schoten op iedere student die ze tegenkwamen’, vertelde Fathullah Moradi aan Reuters. Zelf kon hij met enkele vrienden ontsnappen aan het geweervuur.

De speciale eenheden kwamen ter plaatse, en alle studenten en personeelsleden werden geëvacueerd. De drie daders werden doodgeschoten.

Volgens getuigen vond de aanval plaats tijdens een Iraans getint boekenevenement op de campus, maar naar het motief blijft het gissen. De taliban ontkennen alle betrokkenheid.

Navo-ambassadeur in Afghanistan Stefano Pontecorvo veroordeelt het geweld. ‘Dit is de tweede aanval op een onderwijsinstelling in Kaboel in de afgelopen tien dagen. Afghaanse kinderen en jeugd moeten zich veilig kunnen voelen wanneer ze naar school gaan’, zei hij in een mededeling.

Vorige maand werden 24 mensen gedood bij een zelfmoordaanslag op een educatiecentrum in Kaboel, het merendeel betrof studenten.