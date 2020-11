Bette Westera wint Boekenleeuw, Sebastiaan Van Doninck de Boekenpauw

De Nederlandse kinderboekenschrijfster Bette Westera heeft maandag de Boekenleeuw gewonnen voor ‘Uit elkaar’. De Boekenpauw ging naar de Belgische illustrator Sebastiaan Van Doninck voor zijn werk in ‘De fantastische vliegwedstrijd’.

De Boekenleeuw is een prijs voor het beste kinder- en jeugdboek van het voorbije jaar, de Boekenpauw voor het mooist geïllustreerde. Normaal gezien worden de prijzen uitgereikt tijdens de Boekenbeurs, maar door de coronapandemie vond de uitreiking dit jaar plaats tijdens de Boekenmarathon. De uitreiking kon online gevolgd worden via VRT NU.

De jury noemde Uit elkaar van Westera een boek ‘dat speelt met taal op een fijnzinnige en rake manier’. ‘Het munt uit in herkenbaarheid en combineert gevoel en fijne humor op een meesterlijke wijze. Het is een veelzijdig werk dat op een rake manier inzicht geeft in de liefde of het wegvallen ervan. Het behandelt een zwaar thema lichtvoetig, troostend en ontroerend’, klinkt het. Het boek van Westera won eerder dit jaar al de Woutertje Pieterse Prijs en de Gouden Griffel.

Van Doninck werd dan weer geëerd omdat hij ‘zich overduidelijk heeft uitgeleefd’ met De fantastische vliegwedstrijd. Het boek met tekst van Tjibbe Veldkamp werd dit voorjaar uitgebracht bij Querido.

‘De fantastische vliegwedstrijd’ is ‘een wervelend boek waarin élke prent een volle en schitterende compositie is waar je maar niet op uitgekeken raakt’, luidt het in het juryverslag. ‘Het boek is een ode aan de fantasie in een perfect georkestreerde chaos vol spanning en humor. Fantastische luchtschepen en dieren vol karakter in een heerlijke vliegende beestenboel vol kleur en actie.’

De winnaars krijgen allebei 2.500 euro van Sabam for Culture en een trofee.