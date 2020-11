Coronabesmettingen bij Real Madrid en Bayern München: verdedigers Eder Militão en Niklas Süle testen positief

Real Madrid en Bayern München hebben maandag bevestigd dat ze allebei getroffen zijn door corona. Bij Real testte verdediger Eder Militão positief, bij Bayern is Niklas Süle het slachtoffer. Allebei moeten ze voorlopig verstek laten gaan voor de Champions League-matchen van deze week tegen respectievelijk Inter en RB Salzburg.

De 22-jarige Militão kwam dit seizoen al drie duels in actie voor het team uit Madrid, waaronder de partij van afgelopen zaterdag tegen Huesca (4-1 overwinning). Om volgens het protocol van de UEFA mee te mogen spelen in de wedstrijd van Real in de Champions League van dinsdag tegen Inter, moet Militão uiterlijk zes uur voor aanvang van de wedstrijd negatief hebben getest.

De club van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard meldt verder dat de andere spelers en stafleden van het eerste team, net als alle medewerkers van de club, een negatieve test aflegden.

Bij Bayern München was Niklas Süle het slachtoffer. De 25-jarige Süle verkeert in goede gezondheid, bevestigde de Beierse club. Hij bevindt zich thuis in isolatie. Süle speelde zaterdag nog negentig minuten mee tijdens de 1-2 zege van Bayern bij FC Keulen. Hij mist de verplaatsing in de Champions League van dinsdag naar RB Salzburg en de competitietopper van zaterdag bij Dortmund. Eerder miste Serge Gnabry enkele wedstrijden bij Bayern na een positieve coronatest. Achteraf bleek zijn test vals positief te zijn geweest.