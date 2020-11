Een 76-jarige coronapatiënt wordt vanuit het CHU-ziekenhuis in Luik met een helikopter overgevlogen naar het Middelheimziekenhuis in Antwerpen omdat er geen plaats meer is op intensieve zorg. De helikopter is gehuurd in Frankrijk, speciaal om covid-patiënten weg te brengen.

Volgens Louis Maraite, communicatieverantwoordelijke van het CHU, gaat hiermee een nieuwe fase in van de spreiding van patiënten, nu ook mensen naar niet-nabijgelegen provincies gebracht worden.

Al meer dan een week worden patiënten naar Limburg en Vlaams-Brabant gebracht. Dat gebeurde per ziekenwagen. Om de reistijd te beperken bij verdere verplaatsingen is nu een helikopter gehuurd in Frankrijk. In principe kan het leger ook instaan voor patiëntentransport, zelfs van vijf patiënten.

Zondag zijn daarmee al twee patiënten van het CHU naar de afdeling Intensieve Zorg van het Leuvense ziekenhuis Gasthuisberg gebracht. Maandagmiddag een eerste naar het Middelheim in Antwerpen. Het gaat om een zwaarlijvige man van 76 jaar oud en 110 kilogram. Volgens Maraite is dat een typische covid-patiënt op intensieve zorg.