Lara Salden heeft, aan de zijde van de Zwitserse Susan Bandecchi, de dubbeltitel op het ITF-toernooi in het Portugese Lousada (hard/15.000 dollar) gewonnen.

Salden en Bandecchi, samen het tweede reekshoofd, versloegen in de finale het Italiaanse paar Claudia Giovine/Angelica Moratelli, het derde reekshoofd, in twee sets (6-4 en 6-3).

Voor de 21-jarige Salden is het de achtste ITF-dubbeltitel in haar carrière, de eerste dit jaar. Ze won in het enkelspel ook al vier ITF-titels.