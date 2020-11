Gisteren werd bekend dat ‘FilmWard’, de filmrecensent van VRT, is overleden. Ward Verrijcken was erg geliefd bij zijn VRT-collega’s, die massaal hun verdriet uitten. Martine Tanghe moest het droevige nieuws van zijn overlijden brengen in het journaal van 19 uur en had het daarbij zichtbaar moeilijk.