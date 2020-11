Rechtbank wijst bescherming Mega World af, stelt voorlopige bewindvoerders aan

De ondernemingsrechtbank van Mechelen verwerpt de aanvraag van Mega World (ex-Blokker) tot gerechtelijke reorganisatie. De rechtbank stelt 2 voorlopige bewindvoerders aan.

De twee voorlopige bewindvoerders krijgen bevoegdheid voor het aansturen van Mega World en kunnen alle beslissingen nemen die zich opdringen. De verwachting is dat ze in de praktijk wellicht de onderneming in faillissement zullen dagvaarden.

De rechtbank verwierp de aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie omdat de nodige boekhoudkundige stukken die zo’n aanvraag moeten mogelijk ontbreken. De plannen van Mega World waren al niet erg geloofwaardig. Ze voorzagen in een omzetverdubbeling op korte termijn. Met de lockdown is dat helemaal onrealistisch. De rechtbank vond ook dat er sprake was van misleiding omdat het attest waarin de revisor de jaarrekening afkeurde, ontbrak.

De vakbond ACV Puls had de aanstelling van voorlopige bewindvoerders gevraagd. De rechtbank stelt ze echter ambtshalve aan. Dat is een indicatie dat de rechtbank vreesde dat Mega World in de laatste rechte lijn nog dreigde gekke dingen te doen. ACV Puls had eerder ook al een dossier overgemaakt aan het parket inzake mogelijke fraude bij Mega World.

De rechtbank vertrouwt de taak toe aan Thierry Lammar én Kristin Van Hocht. Bij Mega World werken circa 670 mensen. Het vroegere Blokker telt 123 winkels. 10 ervan zijn eigendom van Retail Estates. Deze huisbaas had de ondernemingsrechtbank gevraagd om het verzoekschrift inzake gerechtelijke reorganisatie af te wijzen. Ook huisbaas Wereldhave Belgium had de afwijzing gevraagd. Mega World kan nog in beroep gaan, maar het is de vraag of dat veel zal uithalen.