Johnny Depp verliest rechtszaak tegen Britse tabloid

De Amerikaanse acteur Johnny Depp (57) heeft zijn rechtszaak tegen een Britse tabloid verloren. Hij had The Sun aangeklaagd wegens smaad nadat de tabloid had geschreven dat de acteur een ‘vrouwenmishandelaar’ was. Hij eiste 45 miljoen euro.

Depp had de New Group Newspapers, uitgever van The Sun, en de journalist Dan Wootton aangeklaagd voor een artikel uit 2018, waarin stond dat de acteur gewelddadig was geweest tegenover zijn ex-vrouw Amber Heard (34). Rechter Andrew Nicol heeft nu beslist dat de zaak wordt afgewezen. ‘Ik verklaar dat de verdediging voldoende heeft aangetoond dat de geschreven woorden correct zijn’, zei hij.

De rechtszaak duurde in totaal drie weken en trok de aandacht wereldwijd. Vooral in Groot-Brittannië werd de zaak op de voet gevolgd. Om te bewijzen dat Depps klacht ongegrond was, moest het kamp van Wootton en de uitgever aantonen dat de inhoud van het artikel correct was en dat Depp dus wel degelijk minstens één vrouw geslagen heeft. Hun kroongetuige? Depps ex-vrouw Amber Heard.

Modder gooien

Depp en Heard kregen uitgebreid de kans om elkaar met de vuilste beschuldigingen en intiemste details te besmeuren, wat ze ook deden. Heard getuigde dat Depp haar meermaals heeft geslagen en met de dood bedreigde. ‘Jarenlang was ik de boksbal van Johnny’, haalde Heard uit.

Depp zelf zat 20 uur in de getuigenstoel, verspreid over vijf dagen. Hij vertelde dat niet hij, maar Heard agressief was. Er kwamen ook details naar boven over de levensstijl van de man, zoals drugs, alcohol, uitwerpselen, blauwe plekken, en het verlies van miljoenen dollars.

Volgens de advocaat van Depp ging het zijn cliënt niet om de schadevergoeding, maar om rechtvaardigheid. ‘Het is belangrijk voor mijnheer Depp om zijn naam te zuiveren van deze verschrikkelijke beschuldigingen, die al vier jaar duren. Daardoor heeft hij alles verloren. En als ik alles zeg, is dat voor hem natuurlijk zijn reputatie. Dit gaat niet om geld, dit gaat om rechtvaardigheid.’ Omwille van de beschuldigingen stond zijn rol in de kaskraker ‘Fantastic beasts and where to find them’ even op de helling.

Met deze uitspraak is de juridische strijd tussen Depp en Heard nog niet afgelopen: er loopt ook een rechtszaak in de Verenigde Staten, waarin de acteur zijn ex-vrouw aanklaagt voor een column die ze over hem schreef. Depp eist in die zaak 50 miljoen dollar schadevergoeding.