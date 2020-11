Twee Colruyt-supermarkten dicht door vakbondsactie

De supermarkten van Colruyt in Alsemberg en Veeweide (Anderlecht) zijn momenteel dicht door een vakbondsactie. De bonden reageren daarmee op het mislukken van het sociaal overleg.

Vanmorgen zijn twee Colruyt-winkels dichtgebleven na het mislukken van het sectoroverleg in de handel over extra coronamaatregelen. De bonden verwijten Colruyt op de rem te hebben gestaan. ‘We geven een signaal om duidelijk te maken dat we niet opgezet zijn met hun houding’, zei Kristel Van Damme van ACV Puls over de actie.

Het overleg tussen de handels­federatie Comeos en de vakbonden van de supermarktbedrijven is vrijdagnacht mislukt. Het was al de derde keer in een week tijd dat naar een sectorakkoord gezocht werd omtrent corona­maatregelen die de vakbonden vroegen. Die draaien rond drie luiken: veiligheidsmaatregelen, een financiële tegemoetkoming én welzijnsmaatregelen.

Comeos trok de onderhandelingen afgelopen week naar zich toe in een poging tot een sectorakkoord te komen, in plaats van akkoorden per bedrijf. De verwachting is dat na het mislukte overleg de kwestie nu toch ­opnieuw per bedrijf besproken wordt.

De onderhandelingen zijn ­afgesprongen op de vraag om ­welzijnsmaatregelen. Concreet vroegen de vakbonden betaalde rustpauzes, op te nemen in de vorm van een betaalde pauze van een kwartier om de vier uur werk. De pauze zou ook opgespaard kunnen worden tot een verlofdag. Zo’n betaald kwartiertje verlof bestond vroeger bij Carrefour.

De bonden zijn teleurgesteld dat een akkoord niet mogelijk bleek. Ze hadden het gevoel dat de oorspronkelijke dynamiek, onderhandelingen per bedrijf, wel resultaat opgeleverd zou hebben. Delhaize en Carrefour leken al op de piste van bijkomende maatregelen gezeten te hebben. Volgens de bonden stuurde Colruyt erop aan te kiezen voor een sectorakkoord, in de hoop dat dit goedkoper ging uitkomen.

Over twee maatregelen was er wel een akkoord in de maak: over nauwgezette veiligheidsmaatregelen én een premie van 500 euro die zo veel mogelijk netto toegekend zou worden. Voor Comeos zou die premie de periode tot eind juni 2021 moeten dekken, in ruil voor absolute sociale vrede. De bonden vonden dit een lange periode.

De bonden zullen nu proberen om per bedrijf tot een akkoord te komen, zegt Van Damme. Deze week is het herfstvakantie, wat dit moeilijker maakt. Vanaf 9 november start de periode van de ­sociale verkiezingen. Bedrijven waar de bonden opkomen, krijgen twee weken de tijd om de verkiezingen te laten plaatsvinden.