Sloveense topref Damir Skomina leidt Club Brugge-Dortmund in de Champions League

De UEFA heeft de Sloveense topref Damir Skomina aangesteld als scheidsrechter voor het duel op de derde speeldag in de groepsfase van de Champions League tussen Club Brugge en Borussia Dortmund, komende woensdag in het Jan Breydelstadion.

De 44-jarige Skomina is internationaal actief sinds 2002. Hij floot al finales van de Europese Supercup (2012), Europa League (2017) en Champions League (2019).

Hij zal voor de tweede keer een duel van Club Brugge leiden. Eerder was hij ref tijdens de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Europa League, in het voorjaar van 2015, in het Jan Breydelstadion tegen het Oekraïense Dnipro Dnipropetrovsk.

Skomina leidde vier maal een interland van de Rode Duivels, waaronder de nederlaag van de Duivels in de kwartfinales van Euro 2016 tegen Wales (3-1) en de overbodige groepswedstrijd op het WK van 2018 tegen Engeland (1-0 zege).

Woensdag zal hij worden bijgestaan door assistent-scheidsrechters Jure Praprotnik en Tomaz Klancnik en vierde scheidsrechter Dragoslav Peric, allen ook Slovenen. De Italiaan Marco Guida is de videoref van dienst.

Club Brugge begon de groepsfase van de Champions League met een 4/6 na een 1-2 zege bij Zenit en een 1-1 gelijkspel tegen Lazio. Dortmund telt voorlopig drie punten na een 3-1 nederlaag tegen Lazio en een 2-0 zege tegen Zenit.