Terwijl het aantal ziekenhuisopnames sterk stijgt, gaat de stijging van het aantal besmettingen iets trager. Om 11 uur geeft het Crisiscentrum een update van de situatie in ons land.

‘We beginnen deze week met enkele eerste lichtpuntjes in de coronacijfers. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijven stijgen, maar nemen minder snel toe’, startte viroloog Steven Van Gucht de persconferentie. ‘De sneltrein mindert wat vaart, maar raast nog steeds door.’

Van Gucht waarschuwt dat de sterftecijfers nog steeds fors doorstijgen. ‘We mogen ons niet laten afleiden van feit dat situatie nog steeds verontrustend is. De patiënten op de afdeling intensieve zorg zullen nog blijven doorstijgen, de belasting op de ziekenhuizen zal nog doorwegen.’

‘De nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk om controle te krijgen op het virus. We hebben nog een lange weg te gaan, voor we overgaan in een effectieve daling. Die daling moeten we voldoende lang aanhouden om in veilige zone aan te komen. Onze defensielijnen zoals testing en tracing staan onder veel te grote druk. Het is belangrijk dat we terugkeren naar beheersbaar niveau van viruscirculatie. Enkel op deze manier kunnen we controle krijgen over het virus in plaats van omgekeerd.’

27 oktober is voorlopig de dag met hoogste aantal geregistreerde gevallen met 21.953 gevallen op 1 dag. Gemiddeld werden er afgelopen week 15.582 besmettingen vastgesteld per dag. Dat is een toename van veertien procent. Maar Van Gucht waarschuwde voor de nieuwe teststrategie. ‘Door een correctie door te voeren komen we op een toename van 29 procent op weekbasis. Dat is wel beduidend lager dan de afgelopen weken toen we nog toenames van 100 procent op weekbasis zagen.’

Helft van nieuwe gevallen ouder dan 43 jaar

Er zijn nu evenveel besmettingen bij twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers, elke leeftijdscategorie is goed voor ongeveer een zesde van de nieuwe besmettingen. Bij kinderen en tieners is er een afname, bij twintigers een stabilisatie. Bij de oudere leeftijdsgroepen nemen de aantallen wel nog toe. Bij de 80-plussers is er een verdubbeling om de elf dagen. De helft van de nieuwe gevallen is ouder dan 43 jaar.

‘De vertraging op nationaal niveau lijkt vooral gedreven te zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams en Waals-Brabant. In deze gebieden zien we voor het eerst sinds lang dalende cijfers’, aldus Van Gucht. ‘In de andere provincies zien we nog verdere toenames, met West-Vlaanderen op kop. Het hoogste aantal nieuwe gevallen zien we nog steeds in Luik en Henegouwen.’

‘De ziekenhuiscijfers lijken wat te vertragen. Het aantal opnames verdubbelt momenteel om de veertien dagen, vorige week was dat nog acht dagen. Op woensdag 28 oktober was er een record van 743 nieuwe opnames op één dag. De dagen nadien lagen de cijfers gelukkig wat lager. De voorbije week waren er gemiddeld 656 nieuwe opnames per dag.’

