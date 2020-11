Dodentol na doortocht tyfoon Goni op de Filipijnen opgelopen tot 16

Op de Filipijnen zijn nu al zeker zestien mensen om het leven gekomen na de doortocht van tyfoon Goni. Tienduizenden mensen zijn dakloos.

Goni ging vooral zwaar tekeer in de eilandprovincies Catanduanes en Albay en op het eiland Luzon. De tyfoon ging er zondag aan land en bracht windsnelheden tot 225 kilometer per uur met zich mee.

De schade is groot: hoogspanningsleidingen en daken van huizen werden afgerukt. Volgens de eerste inschattingen zijn zeker 75.000 huizen of appartementen verwoest of zwaar beschadigd. Er deden zich ook verschillende aardverschuivingen voor. De storm is intussen afgezwakt en beweegt nu voort in de richting van de Zuid-Chinese Zee.

Goni is de achttiende tropische cycloon op de Filipijnen dit jaar en de zwaarste sinds tyfoon Haiyan in november 2013 zeker 6.300 dodelijke slachtoffers maakte.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE