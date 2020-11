Meer dan tachtig Portugese bouwvakkers in quarantaine

In een oud hotel- en ­cinemagebouw in het centrum van Aalter zitten 84 Portugese bouwvakkers in quarantaine. Een tiental onder hen testte positief op covid-19.

Volgens burgemeester Pieter De Crem (CD&V) beschikken de arbeiders niet over geldige papieren. Hij wil dat ze na hun quarantaine de Cinema ­Capitole in de Stationsstraat zo snel mogelijk verlaten. Allen werken ze voor verschillende bouwfirma’s in de Gentse regio.

‘De wetgeving wordt flagrant overtreden: controle wees uit dat de 84 Portugezen niet beschikken over geldige verblijfsvergunningen’, zegt De Crem. ‘Los van de uitbraak was het gemeente­bestuur al langer van plan om het gebouw te sluiten. Dit is een klassiek geval van huisjes­melkerij.’