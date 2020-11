Britse journalist Robert Fisk overleden

De Britse journalist en auteur Robert Fisk is in zijn huis in de Ierse hoofdstad Dublin overleden na een beroerte. Dat berichtte de krant The Irish Times zondag en werd maandag bevestigd in een artikel van The Independent, de krant waar hij tot aan zijn dood voor schreef. Hij werd 74 jaar.

Fisk werd vrijdag opgenomen in het ziekenhuis nadat hij onwel was geworden. Kort daarna zou hij zijn overleden, zegt The Irish Times.

Fisk was een van de bekendste Britse buitenlandcorrespondenten, die met name lange tijd in het Midden-Oosten actief was voor The Independent. ‘Fisk stond bekend om zijn moed om officiële verhalen van regeringen in twijfel te trekken en te publiceren wat hij ontdekte in vaak briljant proza’, schrijft die krant.

Fisk, die in het Britse kent geboren werd, begon zijn carrière bij de Sunday Express en begon daarna bij The Times waarvoor hij gestationeerd was in Noord-Ierland, Portugal en het Midden-Oosten. In 1989 maakte hij uiteindelijk de overstap naar The Independent.

Osama bin Laden

Voor die krant woonde hij jarenlang in de Libanese hoofdstad Beiroet in een tijd waar journalisten vaak ontvoerd werden. Hij interviewde Osama bin Laden twee keer. Na de aanslagen van 11 september en de daaropvolgende invasie van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in Irak, reisde hij naar de Pakistaans-Afghaanse grens. Daar werd hij aangevallen door een groep Afghaanse vluchtelingen, woedend over de moord op hun landgenoten door westerse troepen. Zijn artikel dat daarop volgde haalde de voorpagina van The Independent. ‘Dat ik in elkaar geslagen werd door vluchtelingen is een symbool van de haat en woede van deze smerige oorlog’, luidde de titel.

Hij schreef verschillende boeken, waaronder ‘De grote beschavingsoorlog: de verovering van het Midden-Oosten’ (2005).

‘Vluchtelingen vragen waardigheid’

In 2017 interviewde De Standaard hem over de rol van het Westen in het Midden-Oosten. ‘In het Westen hebben we het kinderachtige idee dat wij ‘‘democratie’’(snuift) moeten installeren in het Midden-Oosten. Vluchtelingen komen helemaal niet naar Europa voor democratie. Dat is het woord dat hun dictators gebruikten om aan de macht te komen. De betogers op pleinen in het Midden-Oosten hebben andere eisen. Ze vragen waardigheid, rechtvaardigheid en vrijheid’, zei hij toen. ‘We gaan het Midden-Oosten niet helpen met nog meer veiligheidspersoneel en bommen. Dat is precies wat IS wil.’

Voor zijn werk als journalist werd Fisk met verscheidene prijzen gelauwerd. Hij kreeg in 2006 onder meer ook een eredoctoraat aan de UGent.