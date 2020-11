Amerika heeft gestemd. Blijven Donald Trump en Mike Pence nog vier jaar langer in het Witte Huis, of nemen Joe Biden en Kamala Harris er in januari hun intrek? En hoe veranderen de machtsverhoudingen tussen Republikeinen en Democraten de komende jaren in het Amerikaanse Congres?

Om president te kunnen worden, moet een kandidaat een meerderheid behalen in het kiescollege. Elke staat vaardigt een aantal kiesmannen af naar dat college, 538 in totaal. De kandidaat die 270 kiesmannen achter zich krijgt, is de volgende president van de Verenigde Staten.

Het Huis van Afgevaardigden

Alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden staan zoals elke twee jaar op het spel. Het aantal Afgevaardigden verschilt per staat, afhankelijk van de bevolking. Sinds de midterms van 2018 hebben de Democraten een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden.

De Senaat

Zoals steeds staat ook een derde van de honderd Senaatszetels op het spel. Elk van de vijftig staten vaardigt twee senatoren af voor overlappende termijnen van zes jaar. Elke twee jaar worden voor een derde van die zetels (33 of 34) verkiezingen gehouden, plus verkiezingen voor opengevallen zetels waarvoor tijdelijke senatoren waren benoemd. Dit jaar gaat het in totaal om 35 Senaatszetels, waarvan er 23 in Republikeinse en twaalf in Democratische handen zijn. De twee onafhankelijke zetels zijn voor senatoren die aanleunen bij de Democraten.