De minister van Binnenlandse Zaken, de provinciegouverneur of de Antwerpse burgemeester had dit weekend de ‘gevaarlijk drukke’ koopzondag kunnen vermijden. Maar geen van de drie greep uiteindelijk in.

‘Cynisch en onbegrijpelijk.’ Zo reageerde provinciegouverneur Cathy Berx op de Antwerpse koopzondag. ‘Het is Allerheiligen, de dag waarop we de doden eren. Dan is het vreemd om een koopzondag te organiseren ...