Late lockdown levert Johnson kritiek op

‘Het toppunt van absurditeit’, noemde Johnson het idee van een tweede lockdown tien dagen geleden nog. Toch gaat Engeland donderdag weer op slot.

‘Dit is de prijs van de incompetentie van de regering.’ Labourleider Keir Starmer had het niet moeilijk om het coronabeleid van premier Boris Johnson zondag neer te sabelen. Starmer pleitte al een tijd voor een tweede lockdown in ­Engeland, nadat experts die optie al op 21 september hadden verdedigd om de stijging van het aantal besmettingen te stoppen. Volgens hen moest er een lockdown van enkele weken komen, moesten ­cafés en restaurants dicht, moest al wie dat kan thuis werken en het hoger onderwijs digitaal verlopen.

Maar Starmer kreeg tien dagen geleden van Johnson de wind van voren in het parlement. ‘Dit is het toppunt van absurditeit. Hij wil het licht uitdoen met een volledige nationale lockdown’, sprak de premier. ‘Hij kan niet zeggen hoeveel schade dit zou toebrengen aan de economie en aan de mentale gezondheid van de bevolking!’ Vol zelfvertrouwen verdedigde Johnson zijn beleid: ‘De lokale en regionale benadering getuigt van gezond verstand.’

Geconfronteerd met de snel verslechterende cijfers, ging hij zaterdag toch overstag. Vanaf donderdag, en zeker tot 2 december, moet iedereen thuisblijven, tenzij ‘voor specifieke redenen’. Alle winkels die niet-essentiële producten verkopen, gaan dicht, net als cafés, restaurants, zwembaden en gymzalen. Zelfs vakanties in het VK en in het buitenland zijn taboe.

Na 2 december misschien nog steeds lockdown

‘Niemand wil zulke maatregelen nemen’, erkende Johnson, die benadrukte dat scholen en universiteiten openblijven en dat het voetbal in de Premier League doorgaat. Chris Whitty, Johnsons hoogste medische adviseur die half oktober al waarschuwde dat de regionale aanpak niet zou volstaan, liet de premier weinig keuze. Zonder ingrijpen zullen er meer ziekenhuisopnames zijn dan in de eerste golf en dreigt een medische en morele ramp voor de National Health Service. Minister van Kabinetszaken Michael Gove moest gisteren zelfs toegeven dat de lockdown langer kan duren.

‘Deze maatregelen zijn nodig’, zei Keir Starmer. ‘Iedereen ziet de cijfers, de besmettingsgraad, het aantal opnames, en tragisch genoeg ook het aantal doden. Daarom riepen wij drie weken geleden al op tot een lockdown. Toen werd die optie verworpen en zelfs belachelijk gemaakt door de regering, die nu precies doet wat wij voorstelden. Alleen zal de lockdown nu langer duren, zwaarder zijn en gepaard gaan met een menselijke tol.’ Joe Anderson, de Labour-burgemeester van Liverpool, zei dat door het getalm duizenden mensen onnodig zijn gestorven.

Vanuit zijn eigen Conservatieve parlementsfractie krijgt Johnson dan weer kritiek omdat hij het land op slot gooit. ‘Dit is een vreselijke klap voor de bevolking’, aldus ex-partijleider Iain Duncan Smith. Net nu de economie weer aantrekt, buigt de premier volgens hem voor zijn wetenschappelijke adviseurs. ‘Het is moeilijk geloof te hechten aan wetenschappers die spreken van een dodelijke pandemie, terwijl er geen oversterfte is in vergelijking met het normale gemiddelde over vijf jaar tijd’, zei Desmond Swayne.