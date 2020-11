‘Geniet van de koopzondag, tot over een week of twee’

De koopzondag is ook bij zorgverleners in het verkeerde keelgat geschoten. Een emotionele post op Facebook van een verpleegkundige uit Sint-Niklaas gaat viraal.

Morgen start de tweede lockdown, en moeten alle niet-essentiële winkels dicht. Heel wat mensen zijn zondag nog gaan shoppen tijdens de koopzondag die in meerdere steden plaatsvindt. Op de Antwerpse Meir staan er aan verschillende winkels wachtrijen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) had opgeroepen om thuis te blijven. Ook federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vroeg om niet massaal naar winkelstraten af te zakken.

Zorgverleners zijn verontwaardigd over de drukte in de winkelstraten. Verpleegkundige Frauke De Mol en haar collega’s van AZ Nicolaas in Sint-Niklaas postten daarom een krachtige boodschap op Facebook: “Geniet allemaal van jullie koopzondag. Wij doen hier nog wel even verder. Tot over een week of 2 dan kan je ineens laten weten wat je gekocht hebt. #Stayhomeforus #flattenthecurveagain”

Haar bericht werd gisteravond al meer dan 80.000 keer gedeeld op Facebook.