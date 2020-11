Woensdag is voortaan geen Warddag meer

Hij begon zijn openbaar leven bij De rode loper, en bleef zijn verdere carrière op de rode loper van het filmgebeuren. ‘Filmward’ is op zijn 47ste onverwacht overleden.

Op de sociale media deelde hij als @filmWard zijn kennis over de recentste films. En woensdag was Warddag. Dan bracht Ward Verrijcken ’s ochtends op Radio 1 een overzicht van het filmaanbod in de zalen.

Op Allerheiligen heeft de VRT bekendgemaakt dat haar filmjournalist onverwacht overleden is. Het doet dat met een warme boodschap. ‘Altijd was hij voor tv, radio en online meteen bereid om een filmtip te geven of een anekdote te delen’, meldt het persbericht.

Ward Verrijcken groeide op aan het meer van Keerbergen. Zijn vader zat in het management van Roularta, maar zelf had hij eerst een andere weg dan de media voor ogen. Hij probeerde het in de opleiding ­geneeskunde en schakelde al snel over naar Germaanse filologie.

De filmmicrobe had hem toen al te pakken. Tijdens zijn studentenjaren schreef hij voor het filmtijdschrift Teek. Hij zou er zijn eerste job vinden als eindredacteur. ‘Op de dag van mijn proclamatie ­tekende ik daar mijn eerste contract’, zei hij daarover in het blad van de KU Leuven.

Toen Woestijnvis Humo de wacht aanzegde met Bonanza, zat Verrijcken bij de 25-koppige ploeg van het nieuwe blad. Het avontuur was echter van korte duur: het begon en eindigde in 2001.

‘Precies in de week dat het blad stopte, hoorde ik dat de VRT een filmspecialist zocht’, zei hij ooit over zijn overstap naar de Reyerslaan. Dat het VRT-programma De rode loper een filmreporter zocht, kwam voor hem als een geschenk uit de hemel. Hij zou er tien jaar blijven, tot het programma er in 2011 mee ophield. Vanuit die positie werd hij de vaste filmjournalist van de VRT.

Verrijcken maakte reportages voor Het Journaal, lichtte films toe voor radionieuws en -duiding en schreef voorts analyses en filmtips voor vrtnws.be.

Hij ontmoette tal van grote filmsterren en andere beroemdheden uit binnen- en buitenland, zoals Robert De Niro, Meryl Streep, George Clooney, Oprah Winfrey, Justin Timberlake en Madonna.

Sterren

Voor sommige van die interviews bleef hij jarenlang lobbyen om uiteindelijk zijn slag thuis te halen. ‘Zeven jaar moest ik aandringen bij de uitgever van J.K. Rowling, om haar uiteindelijk zes minuten te mogen spreken op de première van Harry Potter and the half-blood prince’, zei hij daarover. ‘Maar ik was de enige die toen toestemming heeft gekregen.’

Jeroen Struys, filmspecialist van deze krant, vond dat Verrijcken een bijzonder ­talent had om met die grote sterren om te gaan. ‘Hij wist perfect hoe hij celebrity’s kon benaderen. Van Robert De Niro over Leonardo DiCaprio tot Emma Watson: ­iedereen kwam voor zijn camera. Hij creëerde een sfeer van convivialiteit waardoor ze soms meer van hun ware aard lieten zien dan de gehaaide agents wilden. Ward kende de sterren en de sterren kenden Ward. Echt.’

Bij de VRT groeide hij uit tot ‘onze man op de rode loper’. De omroep waardeerde zijn grote filmkennis en de bevlogen ­manier waarmee hij zijn bijdragen bracht.

Los daarvan typeert VRT-ceo Frederik Delaplace hem als ‘een warme en geliefde collega, een luisterend oor en een enthousiaste mens’.

Ook de collega’s uit zijn vakgebied zien hem als een toegewijde filmjournalist die altijd met een open blik keek en een aanstekelijk enthousiasme had.

Persoonlijke inzet

‘Geen enkele filmjournalist in dit land had de voorbije jaren meer impact’, zegt Struys. ‘Hij zette in Vlaanderen het thema van #MeToo mee op de agenda door het aan te kaarten in zijn vele interviews. Hij had ook een persoonlijke inzet wanneer hij de schijnwerper wierp op lgbtq in de ­cinema.’

Struys typeert hem verder als een ‘gul persoon’, iemand die hem in zijn eerste ­jaren mee op weg hielp in de wereld van filmfestivals en interviewsessies. ‘Ward was ook een heel toegankelijke mens. Ik ga hem missen.’