Carthy verslaat andere favorieten op Angliru, Carapaz pakt leiderstrui terug

Hugh Carthy (EF) heeft de twaalfde etappe van de Vuelta met aankomst op de legendarische Angliru gewonnen. De 26-jarige Brit bleek in een gevecht van man-tegen-man de sterkste van alle favorieten. Primoz Roglic kraakte op de steilste stroken en verloor zijn rode trui nipt aan Richard Carapaz, al blijft het verschil in het klassement beperkt.

Hoe kwam de zege tot stand?

Met amper 109 kilometer was het een zeer korte, maar bijzonder pittige etappe. De renners kregen eerst nog twee opwarmertjes van derde categorie, maar daarna kwamen met de Alto de la Mozqueta en de onregelmatige Alto del Cordal twee brokken van eerste categorie. En dan moest de monsterlijke slotklim Alto de l’Angliru, bijgenaamd het Beest van Asturië, nog komen.

Een groep van twintig renners koos ondanks het zeer zware menu toch voor de aanval, maar ze kregen nauwelijks ruimte van het peloton – waar ook enkele tegenaanvallen op poten gezet werden. In de afzink van de Mozqueta reden Anthony Roux, Guillaume Martin, Pierre-Luc Périchon en Angel Madrazo weg. Op de Cordal werden zij vervolgens voorbijgereden door Luis Leon Sanchez en Mattia Cattaneo. Guillaume Martin kon wel nog aanpikken: de Fransman deed zo weer een formidabele zaak in het bergklassement.

In de eerste kilometer van de Angliru was het liedje van de vluchters uit en was het woord dus aan de favorieten. Jumbo-Visma nam resoluut het commando in handen. Vooral de 23-jarige Jonas Vingegaard verrichtte berenwerk. Behalve de jonge Noor konden enkel Roglic, Carapaz, Martin, Carthy, Mas, Vlasov, Kuss en Woods mee. Die groep van negen scheurde toen Enric Mas op zo’n 3,5 kilometer van de finish versnelde.

Richard Carapaz speelde intussen een fraai spelletje blufpoker. De Ecuadoraan leek lang in moeilijkheden te zitten, maar op de steilste stukken van de klim spreidde hij dan toch zijn vleugels. Carapaz kwam aansluiten bij Mas, net als Hugh Carthy. In de achtergrond brak rode trui Roglic. Carthy viel intussen aan voorin en bleef ook weg. Vlasov, Mas en Carapaz kwamen op 16 seconden van de Brit binnen. Roglic verloor nog eens 10 seconden en verspeelde zo het rood aan Carapaz. Carthy wipt over Martin naar de derde plaats in het klassement.

Wat deden de Belgen?

De monsterlijk steile Angliru bood vooraf weinig kansen op Belgisch ritsucces, tenzij een vroege vlucht het zou uitzingen. Tosh van der Sande, Kobe Goossens en Jasper Philipsen sprongen wel mee in de oorspronkelijke vlucht van twintig. Philipsen liet zich nadien uitzakken zodat hij teamgenoot Davide Formolo naar de kopgroep kon loodsen. Dat lukte uiteindelijk, maar Formolo kwam later ten val in de afzink van de Mozqueta.

Nog iets dat u moet weten?

Chris Froome gaf voor het eerst in deze Vuelta een echt teken van leven. De viervoudig Tourwinnaar ging zelfs even – al dan niet onbedoeld – in de aanval met kopman Richard Carapaz op de Alto del Cordal. Het is nog maar de vraag of de 35-jarige Froome na zijn zware val ooit weer zijn oude niveau zal halen, maar hij lijkt vergeleken met eerder in deze Vuelta wel een stap vooruit gezet te hebben.

Uitslag

1. Hugh Carthy, 109 km in 3 uur 08’ 40”

2. Aleksandr Vlasov op 16”

3. Enric Mas - 16”

4. Richard Carapaz - 16”

5. Primoz Roglic - 26”

Stand

1. Richard Carapaz in 48 uur 29’ 27”

2. Primoz Roglic op 10”

3. Hugh Carthy - 32”

4. Dan Martin - 35”

5. Enric Mas - 1’ 50”